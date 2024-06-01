إسرائيل تنتهج استراتيجية الخراب والدمار والقتل بغزة.. تقرير لـ«إكسترا نيوز»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 02:30 مساءً - عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول إنتهاج إسرائيل استراتيجية الخراب والدمار والقتل العمد بغزة، وذكر التقرير أن الانسحاب بعد التأكد من تدمير كل ما يصلح للبقاء على قيد الحياة.

وأوضح التقرير أن ما يفعله الاحتلال هو استراتيجية الدمار والخراب والقتل العمد التى يرتكبها فى كل مكان تدب خطاه المسمومة فيه، وكان جبابرة الموت فى كل مكان ليحولوا فيه النور إلى ظلمات والألوان المبهجة لمشهد يتشح بالسواد، ليختقى دفىء البيوت ويصبح مجرد حطام ورماد.