وزير التعليم: فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 8:30 صباحا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 02:30 مساءً - أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن فتح باب اللجان الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة من الساعة الثامنة والنصف صباحا، على أن يتم السماح لدخول الطالب للجنة الفرعية الخاصة به من الساعة الثامنة و50 دقيقة، على أن يتثنى الطالب كتابة بياناته على ورقة البابل شيت فى 10 دقائق، ويتم توزيع ورقة الأسئلة على الطلاب مع بدء الوقت المخصص للامتحان وهو الساعة التاسعة صباحا .

وطالب وزير التربية والتعليم، الطلاب بالتأكيد من كتابة بياناتهم بطريقة صحيحة على ورقة الأسئلة، والتأكد من توقيع الملاحظ عليها، كما أكد وزير التربية والتعليم، أن الإجابة فى بوكليت أسئلة الثانوية العامة، لن يعتد بها، ومن الخطأ الإجابة فى البوكليت وبعدها نقل الإجابة فى البابل شيت، لأن الطالب قد يقوم بترحيل الإجابة لسؤال واحد ما يجعله يختار كل الإجابات بشكل خاطيء.

أضاف الوزير، أن الطالب الذى يذهب إلى اللجنة مبكرا سيحصل على أوراق الإجابة مبكرا قبل بدء الامتحان بعشر دقائق ليكتب ويسجل بياناته، حتى لا يضيع وقته بعد ذلك فى هذه البيانات، لكن بشرط أن يذهب للجنة مبكرا ويخضع للتفتيش.

وأوضح حجازى أن الوزارة تتعامل مع جميع طلاب الثانوية العامة باعتبارهم أولادها، وعليهم التأكد من ذلك، مشددا على أن أى ورقة فيها علامة (إكس) على أى سؤال سيتم تصحيحها بمنتهى الدقة وهناك مجموعات موجودة مختصة بتصحيح مثل هذه الإجابات اسمها (كلين أب)، وكل ما يثار عكس ذلك غير صحيح بالمرة، وسوف نسُأل أمام الله على ذلك.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ 10 يونيو الجارى.