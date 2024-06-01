التعليم: لا يمكن حدوث تسريب فى امتحانات الثانوية العامة قبل الساعة 9 صباحا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 02:30 مساءً - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، إنه تم إبلاغ الجهات الأمنية بأسماء جروبات الغش الإلكترونى الموجودة على كل التطبيقات، مؤكدا أنه لا يمكن حدوث تسريب فى امتحانات الثانوية العامة أو تخرج الأسئلة قبل الساعة التاسعة بدقيقة واحدة، وضبط أى طالب يقوم بالغش الإلكترونى بعد خمس دقائق من تصوير الورقة ونشرها.

وفيما يتعلق بوجود مراوح فى لجان الثانوية العامة، فإنه يحق للطالب اصطحاب المروحة معه، ولكن لن يُسمح له بوضعها أمامه، ولكن توضع فى أحد جوانب الفصل وأن اختلاف لون بوكليت أسئلة الثانوية العامة قد يختلف من مادة لأخرى، وليس ضروريا أن يأخذ نفس لون البوكليت فى كل مادة.