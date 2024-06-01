وزير التموين: أسعار السلع الأساسية على البطاقات ثابتة دون زيادة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 02:30 مساءً - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن أسعار السلع التموينية ثابتة دون زيادة ولم تتغير، وأن زجاجة زيت الطعام ضمن منظومة الدعم بسعر 30 جنيها للعبوة زنة 800 جرام، والسكر المدعم 12.6 جنيه والسكر الحر على البطاقة التموينية 27 جنيها الكيلو.

وتلقى الدكتور على المصيلحى تقريراً من مديرى المديريات حول عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية حيث أشار انتظام عمليات صرف الخبز لأكثر من 70 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز وما يقرب 63 مليون مواطن يستفيدون من السلع المدعمة .

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أن حصة المواطن من الخبز المدعم ثابتة على بطاقة التموين وهى 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقات، لافتا إلى أن الدولة مازالت تدعم الخبز بحوالى 84% من إجمالى تكلفة انتاج الرغيف وان ما يدفعه المواطن 20 قرشا للرغيف لا يمثل سوى يمثل 16% فقط من التكلفة مما يؤكد على استمرارية الدولة فى دعم رغيف الخبز .

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسميان الوزارة لم تتلقى أى شكوى حتى الآن من اى مواطن، مع انتظام عمل المخابز فى صرف حصة المواطن سواء ليوم أو ثلاثة ايام دون اى تغير فى حصة المواطن على البطاقة التموينية بالأسعار والأوزان المقررة.