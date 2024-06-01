الفصائل الفلسطينية تعلن إسقاط 11 مسيرة إسرائيلية وقنص عددا من الجنود في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 02:30 مساءً - أعلنت الفصائل الفلسطينية، قنص عددا من الجنود الإسرائيليين في المعارك الدائرة بقطاع غزة، وإسقاط 11 طائرة مسيرة صهيونية، وإعطاب عددا من المركبات العسكرية.

وقال "أبو حمزة" المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامية: "نعلن عن استهدافنا شبه اليومي لقوات العدو في رفح وجباليا ونتساريم، و قصفنا بئر السبع وسديروت وعسقلان خلال الأسابيع الماضية".