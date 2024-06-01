بتوجيهات رئاسية.. مصر تسلم 3 ملايين جرعة من لقاح الحمى القلاعية للأشقاء في أوغندا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 02:30 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة للأشقاء فى جمهورية أوغندا لمواجهة الآثار الناجمة عن تفشى مرض الحمى القلاعية ومساعدتهم فى السيطرة على المرض.

أقلعت طائرة نقل عسكرية من طراز (C 130) من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى دولة أوغندا محملة بعدد 3 ملايين جرعة من اللقاح الثلاثى للحمى القلاعية من إنتاج معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى وإدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة .