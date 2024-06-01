الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع شركة العاصمة الإدارية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 02:30 مساءً - فى إطار تعزيز آفاق التعاون المشترك بين القوات المسلحة ومختلف المؤسسات والجهات المعنية بالدولة لتبادل الخبرات وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات والقدرات العلمية والهندسية المتاحة لدعم جهود التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات، وقع اللواء أستاذ دكتور معتز إبراهيم أبو النور مدير الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية .

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة