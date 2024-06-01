نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجازي: كاميرات مراقبة بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة متصلة بغرفة عمليات الوزارة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ موجود بها كاميرات مراقبة، ومتصلة بغرفة العمليات المركزية في الوزارة، ونستطيع بسهولة معرفة ومشاهدة كل ما يجري بأي لجنة على مستوى الجمهورية.

وقال الوزير "كل المعلمين شرفاء، وكل المراقبين في اللجان شرفاء، وإذا شرد واحد أو اثنين منهم، فهذا لا يعني أن الكل سيء".

ولفت إلى أنه يتم مراجعة أوراق إجابة الطلاب المشكوك في قيامهم بالغش، عبر مراجعة تطابق إجاباتهم في الأسئلة المقالية، ولن نتراجع عن ذلك وإجراءاتنا صارمة في هذا الشأن.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم صرف حافز اثابة للمعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: قيمة هذا الحافز مرضية جدا ونتمنى ان نستطيع الاستمرار في صرفها سنويا

رسالة طمأنة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن الامتحانات

في ذات السياق وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة طمأنه لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور مؤكدا إنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء لعدم قطع الكهرباء على اللجان اثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2024

اكد وزير التربية والتعليم، أنه سيتم عمل حركة تغييرات في قادات التربية والتعليم في المديريات والادارات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024، وهناك تقييم مستمر للجميع بامتحانات الثانوية العامة 2024، ولا تهاون مع المقصرين، وكله تحت المنظار.

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: لا تفاوض في منع الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 والوزارة لن تتساهل مع الغشاشين واجراءات التفتيش مستمرة و "الوزارة مش هترجع في كلامها".

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن اختلاف لون بوكليت أسئلة الثانوية العامة قد يختلف من مادة لأخرى، وليس ضروريا أن يأخذ نفس لون البوكليت في كل مادة، أن 70٪؜ من أسئلة الثانوية العامة ستكون بلا صعوبة مقابل وجود 30٪؜ من الأسئلة مستويات تفكير عليا، وسيتم مراجعة نموذج الإجابة بعد كل امتحان وقبل بدء عملية التصحيح.

وأضاف وزير التربية والتعليم، إلى أن اللجنة المشكلة لمراجعة نماذج الإجابات قبل التصحيح، لا علاقة لها تماما باللجنة التي تشكلت لاختيار الأسئلة نفسها، لمزيد من النزاهة والشفافية.

واضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: لو ثبت وجود اي نقاط خلافية في من امتحانات الثانوية العامة 2024 سيتم مراعاتها في التصحيح منعا لظلم الطلاب