نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة طمأنة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن الامتحانات في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة طمأنه لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور مؤكدا إنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء لعدم قطع الكهرباء على اللجان اثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2024

اكد وزير التربية والتعليم، أنه سيتم عمل حركة تغييرات في قادات التربية والتعليم في المديريات والادارات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024، وهناك تقييم مستمر للجميع بامتحانات الثانوية العامة 2024، ولا تهاون مع المقصرين، وكله تحت المنظار.

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: لا تفاوض في منع الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 والوزارة لن تتساهل مع الغشاشين واجراءات التفتيش مستمرة و "الوزارة مش هترجع في كلامها".

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن اختلاف لون بوكليت أسئلة الثانوية العامة قد يختلف من مادة لأخرى، وليس ضروريا أن يأخذ نفس لون البوكليت في كل مادة، أن 70٪؜ من أسئلة الثانوية العامة ستكون بلا صعوبة مقابل وجود 30٪؜ من الأسئلة مستويات تفكير عليا، وسيتم مراجعة نموذج الإجابة بعد كل امتحان وقبل بدء عملية التصحيح.

وأضاف وزير التربية والتعليم، إلى أن اللجنة المشكلة لمراجعة نماذج الإجابات قبل التصحيح، لا علاقة لها تماما باللجنة التي تشكلت لاختيار الأسئلة نفسها، لمزيد من النزاهة والشفافية.

واضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: لو ثبت وجود اي نقاط خلافية في من امتحانات الثانوية العامة 2024 سيتم مراعاتها في التصحيح منعا لظلم الطلاب