نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع اللواء أستاذ دكتور معتز إبراهيم أبو النور، مدير الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في إطار تعزيز آفاق التعاون المشترك بين القوات المسلحة ومختلف المؤسسات والجهات المعنية بالدولة لتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والقدرات العلمية والهندسية المتاحة لدعم جهود التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

ويهدف البروتوكول إلى قيام مكتب الإستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية بتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية في المشروعات المختلفة التى تنفذها الشركة.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومسئولى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.