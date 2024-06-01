نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر تسلم 3 ملايين جرعة لقاح حمى قلاعية للأشقاء في أوغندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقلعت طائرة نقل عسكرية من طراز ( C 130) من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى دولة أوغندا محملة بعدد (3) مليون جرعة من اللقاح الثلاثى للحمى القلاعية من إنتاج معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى وإدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة للأشقاء فى جمهورية أوغندا لمواجهة الآثار الناجمة عن تفشى مرض الحمى القلاعية ومساعدتهم في السيطرة على المرض.

وكان في مراسم استقبال الشحنة لدى وصولها إلى مطار "عنتيبى" رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوغندية ووزير الزراعة بدولة أوغندا واللواء طبيب بيطري / محسن عبد الحكم على عزوز مدير إدارة الخدمات البيطرية والملحق العسكرى المصرى بأوغندا ومدير معهد بحوث الأمصال.

وأعرب المسئوليين الأوغنديين عن عميق الشكر والإمتنان على المعاونة المقدمة من جمهورية مصر العربية للسيطرة على الموقف الوبائى الذى تمر به دولة أوغندا، حيث يمثل التطعيم باللقاح الثلاثى للحمى القلاعية الوسيلة الأساسية للوقاية ومكافحة المرض الذى يعد من أخطر الأمراض التى تهدد الثروة الحيوانية.

يأتى ذلك فى إطار عمق علاقات الشراكة والتعاون بين مصر وأوغندا فى المجال الصحى والبيطري، فضلًا عن الدور المصرى الداعم للأشقاء من الدول الأفريقية فى مواجهة مختلف المواقف والأزمات.