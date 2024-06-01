نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي تفاصيل الموجة الحارة في مصر وموعد انتهائها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الموجة الحارة إلى شديدة الحرارة التي تضرب البلاد خلال الأسبوع الجاري وموعد انتهائها.

ارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن المواطنين بدأوا بالفعل في الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت أن الموجة الحارة ستؤثر على معظم محافظات الجمهورية على مدار هذا الأسبوع، وقد تستمر حتى الأسبوع المقبل.

أسباب الموجة الحارة

أوضحت غانم في مداخلة هاتفية عبر "القناة الأولى المصرية"، أن سبب الموجة الحارة يعود إلى تأثير كتل هوائية صحراوية قادمة من شبه الجزيرة العربية، والتي تكون مرتفعة في درجات حرارتها.

بالإضافة إلى ذلك، يؤثر وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس مع عدم وجود سحب مؤثرة، مما يزيد من الشعور بالحرارة.

التوقعات للأيام القادمة

ذكرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 4 درجات.

وأشارت إلى أن الموجة الحارة ستستمر لمدة أسبوع، مع زيادة درجات الحرارة كلما تقدمنا في الأيام، حيث ستكون الذروة في نهاية هذا الأسبوع.

الأجواء الليلية وتأثير الرياح

وأوضحت غانم أن الأجواء خلال فترات الليل ستكون معتدلة إلى مائلة للحرارة، ويرجع ذلك إلى نشاط الرياح الذي يساعد في الشعور بدرجات حرارة أقل خلال المساء.

لكن الرياح العالية السرعة ستؤدي إلى إثارة بعض الرمال والأتربة في مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة

وفقًا لنشرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليومية، فإن درجات الحرارة العظمى المتوقعة في الظل ستصل خلال الأسبوع الجاري إلى 44 درجة مئوية على جنوب الصعيد.