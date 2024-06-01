مصدر رفيع المستوى: مصر تحمل إسرائيل نتائج إغلاق معبر رفح وتفاقم الأوضاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 03:35 مساءً - قال مصدر رفيع المستوى، لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إن مصر أكدت لكل الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه.

وأضاف المصدر، أن مصر حمّلت الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج عن هذا الإغلاق وتفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، موضحًا بأن هناك جهود مصرية مكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة بقطاع غزة، في ضوء الطرح الأمريكي الأخير.

وأشار المصدر رفيع المستوي، إلى أن هناك اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي مزمع عقده غدًا (الأحد) بالقاهرة، لبحث إعادة تشغيل معبر رفح، في ظل تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المنفذ.