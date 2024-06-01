وزير التعليم: تنسيق مع الكهرباء لعدم قطع التيار في امتحانات الثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 03:36 مساءً - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عمل حركة تغييرات في قيادات التربية والتعليم في المديريات والإدارات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024، وهناك تقييم مستمر للجميع ولا تهاون مع المقصرين.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء لعدم قطع الكهرباء على اللجان أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2024، موضحا أن التيار الكهربائى موصل بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، أقول لأولياء الأمور: لا تقلقوا.