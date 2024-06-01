وزير التعليم: لجان الثانوية مراقبة بالكاميرات ونشاهد ما يحدث داخلها بسهولة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 03:36 مساءً - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 يوجد بها كاميرات مراقبة، ومتصلة بغرفة العمليات المركزية في الوزارة، ونستطيع بسهولة معرفة ومشاهدة كل ما يجري بأي لجنة على مستوى الجمهورية.

وقال الوزير "كل المعلمين شرفاء، وكل المراقبين في اللجان شرفاء، وإذا شرد واحد أو اثنين منهم، فهذا لا يعني أن الكل سيء" موضحا أنه يتم مراجعة أوراق إجابة الطلاب المشكوك في قيامهم بالغش، عبر مراجعة تطابق إجاباتهم في الأسئلة المقالية، ولن نتراجع عن ذلك وإجراءاتنا صارمة في هذا الشأن.