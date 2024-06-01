نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: لا انقطاع للتيار الكهربائي داخل لجان الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء لعدم قطع الكهرباء على اللجان أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2024.

جدير بالذكر تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 10 يونيو المقبل لاداء المواد الغير مضافه للمجموع، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم 22 يونيو المقبل 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي

- الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

-يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

- السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

- الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

- الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والإستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.