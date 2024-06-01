نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم عدة تعليمات بشأن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، المقرر انطلاقها في يوم ١٠ يونيو الجاري للمواد خارج المجموع، و٢٢ يونيو للمواد الأساسية في جميع أنحاء الجمهورية.



وجاءت أبرز التصريحات كالتالي:



١) 745086 يؤدون امتحانات الثانوية العامة في1981 لجنة



٢) وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة "تأكدوا من صحة البيانات"



٣) سحب جميع امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة



٤) اسئلة مقالية الثانوية العامة تستهدف تعويد الطالب على إنتاج إجابة

٥) لا يعتد بالإجابة في بوكليت أسئلة الثانوية العامة



٦) فتح لجان الامتحانات الساعة الثامنة ونصف



٧) إذا وجد الطالب أي خطأ في رقم الجلوس عليه التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة

٨) ابلغنا الجهات الأمنية بأسماء جروبات الغش الإلكتروني

٩) لا انقطاع للتيار الكهربائي أثناء عقد لجان الثانوية العامة

١٠) حوكمة تحويلات طلاب الثانوية العامة

١١) تعريب مواد اللغات لطلاب الثانوية العامة هذا العام

١٢) ٤ مسارات بنظام الثانوية العامة الجديدة والغاء التشعيب

١٣) الغشاش لايحرم من الامتحانات لحين البت في أمره

١٤) كاميرات مراقبة بجميع لجان الثانوية العامة متصلة بغرفة عمليات الوزارة

١٥) إجراء حركة تغييرات عقب نتيجة الثانوية العامة