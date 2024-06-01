عاجل: محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني للتعليم الأساسي بنسبة نجاح 93،7 %

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أحمد جودة - القاهرة - محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني للتعليم الأساسي بنسبة نجاح 93,7 %

يشهد طلاب وأولياء أمورهم في محافظة الدقهلية حالة من الترقب والانتظار لنتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، حيث تُعد هذه النتائج بمثابة بوابة عبور إلى مرحلة دراسية جديدة في حياة الطلاب.

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محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني



اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني "إتمام مرحلة التعليم الأساسى والمهنية بالدقهلية" للعام الدراسي 2023/2024 م وذلك بنسبة نجاح 93،7 % لمرحلة التعليم الأساسي، ونسبة نجاح 91% للشهادة المهنية، ونسبة 98% للصم وضعاف السمع، ونسبة 100% لذوي البصيره.

جاء ذلك بعد عرض النتيجه من قبل الاستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من تقدموا لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية التعليم الأساسي بلغ 108 الف و366 طالب وطالبه وان متوسط الحاصلين علي 50% فأكثر في المجموع الكلي 101 الف و548 طالب وطالبه.

وهنأ "محافظ الدقهلية " الأوائل والطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.