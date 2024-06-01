نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء حجز تذاكر القطارات للوجه القبلي بمناسبة عيد الأضحى 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء حجز تذاكر القطارات للمسافرين إلى الوجه القبلي بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك 1445.

يبدأ الحجز اليوم السبت ويستمر للأيام التالية وفقًا لجدول محدد.

مواعيد حجز تذاكر السفر للوجه القبلي

- حجز تذاكر السفر ليوم 15 يونيو 2024: يبدأ اليوم، السبت 1 يونيو 2024.

- حجز تذاكر السفر ليوم 16 يونيو 2024: يبدأ غدًا، الأحد 2 يونيو 2024.

إجراءات الحجز

تبدأ مواعيد حجز تذاكر السفر من الساعة 8:00 صباحًا خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. يمكن للمسافرين التوجه إلى محطات القطار أو الحجز عبر الطرق التي أعلنت عنها الهيئة، لضمان الحصول على تذاكر السفر في المواعيد المحددة.

طرق الحجز

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها توفر عدة طرق للحجز لضمان سهولة وراحة المسافرين. يمكن حجز التذاكر مباشرة من المحطات أو عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة على موقع الهيئة.