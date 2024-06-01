نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس غدًا وظواهر جوية مؤثرة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت البلاد أمس الجمعة، لموجة شديدة الحرارة حيث شهدت جميع الأنحاء ارتفاعًا في درجات الحرارة.

وفي هذا السياق، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا، والظواهر الجوية التي ستؤثر على البلاد.

التوقعات الجوية ليوم الأحد

خبراء الأرصاد يتوقعون أن يكون الطقس غدًا كالتالي:

- طقس شديد الحرارة نهارًا: يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء من البلاد، مع درجات حرارة تصل إلى مستويات عالية.

- طقس حار على السواحل الشمالية: يتوقع أن يكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل ليلًا على شمال البلاد: من المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا ليلًا على شمال البلاد.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد: يتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة

وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ثلاث ظواهر جوية قد تؤثر على البلاد غدًا:

1. موجة شديدة الحرارة: تستمر موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء حتى نهاية الأسبوع الحالي.

2. نشاط للرياح: قد تكون الرياح نشطة على أغلب الأنحاء، مما يمكن أن يكون مثيرًا للرمال والأتربة في جنوب سيناء.

3. اضطراب الملاحة البحرية: حذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س ويصل ارتفاع الموج بين 2 و3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، فهي كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية.

تمثل هذه التوقعات والتحذيرات الجوية إرشادات هامة للمواطنين والمسافرين لتجنب التعرض للأضرار الناتجة عن الظروف الجوية القاسية المتوقعة.