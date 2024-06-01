نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تنظّم احتفالية لشرح مناسك الحج وتسليم التأشيرات لبعثة الزملاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، اليوم السبت، احتفالية لشرح مناسك الحج، وتسليم التأشيرات لبعثة النقابة المتوُجّهة للأراضي المقدسة، والتي قامت النقابة بتنظيم رحلتهم.

صرح بذلك حسين الزناتي وكيل النقابة، ورئيس لجنة الحج والعمرة بالنقابة.

وقال “الزناتي” إن النقابة استضافت في هذه الاحتفالية، الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف؛ لشرح مناسك الحج للزملاء أعضاء البعثة، والرد على استفساراتهم، وأيضًا بمشاركة من يريد من خارج فوج النقابة، والمسافرين لأداء شعائر الحج هذا العام.

وأضاف أن اللقاء جاء بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين؛ حيث شارك في تسليم التأشيرات والهدايا الرمزية للحُجاج.