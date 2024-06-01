حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 04:32 مساءً - وزيرة الهجرة تستقبل السفير السعودي بالقاهرة لبحث ملفات التعاون المشترك

لجنة العلاقات الخارجية بـ"الشيوخ" تثمن جهود وزارة الهجرة والسفيرة سها جندي في رعاية الجاليات المصرية حول العالم

وزيرة الهجرة: حريصون على الاطمئنان على طلابنا في قيرغزستان أولا بأول بعد استقرار الأوضاع واستتباب الأمن

على مدار أسبوع كامل، شهدت وزارة الهجرة نشاطا موسعا للوزيرة السفيرة سها جندي، وخلال السطور التالية، نستعرض النشاط الكامل للسيدة وزيرة الهجرة كما يلي:

1- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، لبحث التعاون في الملفات المشتركة، مُتمنية له دوام التوفيق في مهام عمله المقبل بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله بالقاهرة، مشيدة بدوره المتميز في دعم العلاقات الأخوية بين الدولتين الشقيقتين. وأكدت الوزيرة حرصها على تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الهجرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بهدف التعريف بالحقوق والواجبات والتغلب على أي تحديات قد تجابه المصريين المقيمين بالمملكة، وبإطلاق الوزارة بالتعاون مع الملحقية العمالية التابعة للسفارة ووزارة الموارد البشرية حملة توعية مشتركة تستهدف تعريف العامل والعاملة في مصر لدى المملكة، بكافة القوانين لحماية حقوق الفرد وكذا إطلاعه على واجباته التي تحددها القوانين المنظمة.

2- تابعت وزارة الهجرة عن كثب منذ شهر يونيو الماضي، تطورات حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية أمام السواحل اليونانية في يونيو 2023، حيث كانت تقل على متنها نحو 700 شخص من جنسيات مختلفة، ونجا منهم 42 مواطنا مصريا، تم احتجاز 8 مصريين منهم، بتهمة التسبب في حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية والمشاركة في تكوين عصابة للإتجار في البشر، وتم تبرئتهم من قبل محكمة مدينة "كالاماتا" اليونانية. وقالت وزيرة الهجرة إنها تتابع بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفير المصري في أثينا التطورات والإجراءات الخاصة التي سيتم اتخاذها بشأن الإفراج عن المصريين المحتجزين، ومتابعة كافة الأمور الخاصة بالدفاع عنهم وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة للقضية.

3- ضمن استراتيجية وزارة الهجرة التي تستهدف التواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج، استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اثنين من المستثمرين المصريين بالخارج، وهما السيد/ عصام يوسف، مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، صاحب شركة شحن ملاحي دولية بأمريكا ونائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في الساحل الشرقي، والسيد/ عماد باشا، عضو الهيئة التأسيسية باتحاد المصريين في الولايات المتحدة، والأمين العام لاتحاد المصريين في الساحل الشرقي، وذلك للاستماع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم. ورحبت الوزيرة بالمقترحات التي تلقتها، من بينها ميناء جاف بالعين السخنة في السويس، وخطة لتعزيز السياحة العلاجية في مصر، وقالت إنها ستكون محل عناية ودراستها وتقديم كافة الدعم لها بما يخدم مسار التنمية التي تخوضها الدولة في مختلف الأصعدة.

4- احتفاء بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف، وانطلاقا من دورها تجاه أبناء مصر في الخارج وتلبية لرغباتهم، سعت وزارة الهجرة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، إلى توفير صكوك أضاحي للجاليات المصرية في الخارج، (بلدي - مستورد)، وفقا للسعر الذي أعلنت عنه وزارة الأوقاف، على أن يتم الشراء إلكترونيا عبر الوسائل المؤمنة، وعن طريق الحساب البنكي المخصص لذلك. وأعلنت وزارة الأوقاف أن سعر صك الأضحية البلدي هذا العام، سيكون بقيمة 8 آلاف و500 جنيه مصري، وسعر صك الأضحية المستورد، بقيمة 6 آلاف جنيه مصري، على أن يتم تحويل السعر المعادل بقيمة الصكوك المطلوبة من خلال الحسابات التي حددتها الوزارة، سواء بالدولار أو اليورو، تسهيلا على الراغبين في شراء صكوك الأضاحي من أبناء مصر بالخارج.

5- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيد أحمد بدوي، أحد رموز الجالية المصرية في جينف بسويسرا، ويعمل مديرًا تجاريًا بأكبر شركة تجارية في مجال الألمونيوم، كذلك عضوًا بمجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج. ووجهت السفيرة سها جندي الشكر للسيد أحمد بدوي على جهوده في حصر وإعداد النماذج المشرفة من المصريين في سويسرا، موضحة أن قاعدة البيانات من شأنها تحقيق المزيد من التواصل مع المصري بالخارج والتعرف عليه وعلى احتياجاته وطلباته والعمل على تنفيذها، وأيضا ليكون لدينا معلومات حول تخصصاتهم المهنية والعملية للاستفادة منهم ودمجهم في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر، كونهم في عمق عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

6- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيد/ راجي طلعت، من أبناء الجالية المصرية في كندا، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بالجالية، وتعزيز التعاون في عدد من الملفات لصالح الوطن. وأشادت الوزيرة بجهود الجالية المصرية كندا، ودورها الفعال في خدمة المجتمع، بجانب الترويج لما يحدث في مصر من نهضة حقيقية، في شتى المجالات، والترويج لعدد من المنتجات المصرية بالخارج، ومن بينها المنسوجات والرخام والمنتجات المصرية التراثية البارزة، مرحبة بالتعاون لفتح المزيد من مجالات الاستثمار، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج، والعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب دراسة مقترحات المصريين بالخارج، وحرصها على الاحتفال مع أبناء الجالية المصرية بكندا في شهر يوليو برفع العلم المصري على برلمان أونتاريو، مشيرة إلى مشاركتها في مهرجان "اكتشف مصر" بكلمة مسجلة وهو الحدث الذي شارك به أكثر من ٢٥ ألف شخص من ضمنهم أعضاء الجالية المصرية بكندا.

7- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حوار خاصًا مع صحيفة "أخبار اليوم"، حيث تناولت سيادتها فيه الحديث عن كافة المحفزات والمبادرات التي تم تقديمها للمصريين بالخارج، مثل مبادرة السيارات، وقرب إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج، وقرب إطلاق صندوق تكافلي للطوارئ خاص بهم أيضا، وغيرها من الميزات الجاري تقديمها لهم.

8- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حوار خاصًا مع صحيفة "المصري اليوم"، حيث تناولت سيادتها فيه الحديث عن المسارات البديلة لتحويلاتهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم، وعن دور الوزارة في التدخل لحل مشكلاتهم في مناطق الصراعات مثلما حدث مع الأزمة السودانية.

9- شارك السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح لتخصيص يوم للمغترب المصري في الخارج. واستعرض عباس جهود السيدة وزيرة الهجرة، وقال إن سيادتها حريصة على إيجاد آليات جديدة من وسائل التواصل، كما تم العمل خلال الفترة الماضية على إيجاد العديد من المحفزات والمميزات المخصصة للمصريين بالخارج، من جهته. وقد أكد السفير عمرو عباس أن المصري بالخارج هو شريك في التنمية وتكمن أهميته الكبرى في أنه يمثل قوة مصر الناعمة في الخارج، معربا عن ترحيب ودعم وتأييد وزارة الهجرة لمقترح تأسيس يوم للمغترب المصري في الخارج.

10- استمرارا لجهود السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وحرص سيادتها على متابعة موقف الطلاب المصريين الدارسين في قيرغيزستان، بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها عدد من شباب المصريين الدارسين هناك، نظم مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، التابع للوزارة، لقاء افتراضيًا عبر "الفيديو كونفرانس"، مع أبناء مصر الدارسين في قرغيزستان، حيث وجهت سيادتها بأن يترأس السفير عمرو عباس، مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، الاجتماع للوقوف على آخر المستجدات بعد الأحداث الأخيرة هناك. وفي الختام، تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي المصرية للنظر في المزيد من الإجراءات الخاصة باعتماد شهادات هؤلاء الطلاب، وكذلك مع وزارة الخارجية من أجل توجيه السفارة المصرية هناك ببذل المزيد من التيسيرات بصدد طلبات هؤلاء الطلاب المصريين وخصوصا مسألة اعتماد شهاداتهم.

11- شارك السيد/ عصام يوسف، صاحب شركة شحن ملاحي دولية بالولايات المتحدة الأمريكية، ونائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في الساحل الشرقي الأمريكي، في الحملة التي أطلقتها وزارة الهجرة بعنوان "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، وجه الشكر إلى السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على كل الجهود التي تبذلها لجذب المستثمرين إلى مصر؛ مضيفا أن مصر في الوقت الحالي تمتلك بنية تحتية قوية، وهناك لوجستيات مهيئة لمشاريع دولية قوية جدا، متابعا أنه يشجع كل مصري بالخارج ليستثمر في بلده. فيما أكدت الوزيرة أن هذه الحملة نسعى من خلالها إلى استعراض أبرز مميزات السوق المصرية من عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية في جميع النواحي، وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار بجانب إتاحة كل المزايا للمستثمرين.

12- ضمن حملة "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، شارك السيد/ كريم علي، رجل الأعمال والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط لمنظمة Finnish Water Forum، المسؤولة عن التعاون الدولي في مجال المياه بفنلندا، حيث جاءت مشاركته في لتوضيح أهمية الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، قائلا إن هناك ثورة تنموية تحدث في مصر، وعدد كبير جدا من المشروعات يمهد الطريق لاستثمارات قوية بما تضيفه من بنية تحتية متميزة، مشيرا إلى أنه شارك في منتدى شباب العالم عام 2018، واليوم يرى فارقا كبيرا في خريطة التنمية المصرية، ويثق أن مصر قادرة على الانطلاق لمستقبل واعد. فيما أكدت الوزيرة أن هذه الحملة نسعى من خلالها إلى استعراض أبرز مميزات السوق المصرية من عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية في جميع النواحي، وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار بجانب إتاحة كل المزايا للمستثمرين.

13- بالإشارة إلى استفسارات المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة التسوية التجنيدية لشباب المصريين بالخارج، وطلباتهم خفض رسوم المبادرة، أحاطت وزارة الهجرة جميع المستفيدين من المبادرة علما بأنه قد تم نقل جميع المطالبات التي وصلتنا للنظر في إمكانية خفض الرسوم المقررة، غير أنه قد تم التأكيد من جهات الاختصاص على أن الرسوم الحالية المتاحة للاستفادة من مبادرة التسوية التجنيدية هي 7 آلاف دولار / يورو، فعلى من يريد الاستفادة من المبادرة النظر في سرعة بدء الإجراءات

14- جددت وزارة الهجرة الدعوة إلى كل المصريين بالخارج الراغبين في حضور النسخة الخامسة من "مؤتمر المصريين بالخارج" المقرر انعقاده يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل بالقاهرة، بأن يسرعوا في التسجيل من خلال الدخول على الرابط التالي:https://forms.gle/mUMZjHjADooT8LVD7، على أن يتم غلق باب التسجيل في 1 يوليو المقبل.