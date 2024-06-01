نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجازي: طلاب أولى وثانية ثانوي سيحصلون على التابلت في إجازة الصيف في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، إن جميع طلاب أولى وثانية ثانوي الذين لم يحصلون على التابلت هذا العام، سيحصلون على التابلت خلال إجازة الصيف، أو مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفيما يخص مكافأت المشاركين في امتحانات الثانوية العامة وزير التعليم، خلال لقائه مع الصحفيين بهيئة الأبنية التعليمية، صرح أنه تم صرف حافز إثابة للمعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية العام الماضي، قائلا أن قيمة هذا الحافز مرضية جدا ونتمنى ان نستطيع الاستمرار في صرفها سنويا.

من جانبه كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ملامح التطوير في نظام الثانوية العامة الجديد، وسيكون هناك قانون خاص بالثانوية الجديدة سيعرض على مجلس النواب ولكن لم نحدد موعد التطبيق بعد، وبالتالي الثانوية العامة الحالية مستمرة لحين صدور القانون.

وقال وزير التربية والتعلي، إن الثانوية الجديدة لن يكون بها تشعيب ولا علمي وأدبي، بل عبارة عن مسارات، وكل مسار يؤهل لقطاع معين من الكليات، وسيكون هناك أربعة مسارات، وهي القطاع الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية والذكاء الاصطناعي، ولن تكون بنظام الثانوية التراكمية،

وقال وزير التربية والتعليم، إنه سيكون لكل مسار أربعة مواد حسب طبيعة الدراسة، منهم مادتين مؤهلتين لقطاع كليات بعينه، ومادتين أخرتين أساسيتين، ومن خلال هذه المواد سيلتحق الطالب في القطاع المناسب لتخصصه.