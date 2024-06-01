عودة الشناوي.. حراس مصر الأول يقترب من مرمى المنتخب أمام بوركينا فاسو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 07:33 مساءً -

استقر الرأي داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة العميد حسام حسن، على الدفع بمحمد الشناوي أساسيا في مباراة بوركينا فاسو المقرر لها الخميس المقبل بتصفيات كأس العالم.

ويميل حسام حسن المدير الفني وسعفان الصغير مدرب الحراس، للدفع بالشناوي في لقاء كوت ديفوار، رغم أنه لم يشارك أساسيا مع الأهلي في الفترة الأخيرة.

ويرجح عامل الخبرة الدولية كفة الشناوي على باقي الحراس في المعسكر المقام في الفترة الجارية على استاد القاهرة.

وخاض منتخب مصر مرانه الجماعي بداية من الأربعاء الماضي بإستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما 6 و10 يونيو، فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتظم 26 لاعبا فى معسكر منتخب مصر وهم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، محمد شريف ومحمد صلاح.

وشهد معسكر منتخب مصر انضمام 24 لاعبا الثلاثاء الماضي، بينما شهد المران التالي الأربعاء خضوع أحمد فتوح لبرنامج تأهيلي، ومشاركة محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، وكذلك انضمام صلاح اليوم، ضمن الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما يوما 6 و10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.