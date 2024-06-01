التعليم: غرفة عمليات لرصد محاولة الغش بالثانوية العامة.. ولجنة لمراجعة الامتحانات قبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 08:29 مساءً - عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً مع محرري ومندوبي التعليم في الصحف والمواقع الإلكترونية؛ لاستعراض تفاصيل الإجراءات المتعلقة باستعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة واستعراض عدد من الملفات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية.

وزير التعليم: لجنة لمراجعة الامتحانات قبل طباعتها

وفي مستهل اللقاء، ثمّن الدكتور رضا حجازي الدور المحوري للإعلاميين كونهم شركاء داعمين للعملية التعليمية، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات في توضيح الرؤى المستقبلية، مؤكدا جاهزية الوزارة لامتحانات الثانوية العامة، وحوكمة عملية الامتحانات، موضحًا أنه تم فحص طلبات تحويلات الثانوية العامة لهذا العام والتي بلغت - 12750.

كما أشار الوزير إلى أن مواصفات الامتحان هذا العام هي نفس مواصفات العام الماضي، فيما يتم سحب الأسئلة من بنوك الأسئلة، وهناك لجنة لمراجعة الامتحان قبل الطباعة.

وأكد الدكتور رضا حجازي جاهزية الوزارة لامتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على العمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، لأبنائنا الطلاب، خلال فترة سير الامتحانات؛ بغية تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة.

وخلال اللقاء، طمأن الوزير طلاب الثانوية العامة بأنه لا تغيير فى نظام الامتحانات هذا العام، وأن الامتحانات سيتم إجراؤها كالعام الماضى تماما.

كما أكد الوزير عدم تغيير قواعد ومواصفات امتحانات الثانوية العامة مثل الأسئلة الموضوعية - الاختيار من متعدد، والمبنية على قياس نواتج التعلم، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، فضلا عن الأسئلة المقالية.

خريطة توزيع طلاب الثانوية العامة

واستعرض الدكتور رضا حجازي، خلال اللقاء، أهم الإجراءات المتعلقة باستعدادات الوزارة للامتحانات، وقال إنه تم إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان – المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2023، موجهًا الطلاب بالدخول على الموقع، والتأكد من هذه البيانات، وعند وجود أي مشكلة يستطيع الطالب الرجوع للجنة النظام والمراقبة المتاحة على رقم الجلوس الذي تسلمه الطالب.

كما استعرض الوزير الأعداد الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، موضحًا أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة يبلغ 745086 طالبًا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية 4 لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 1981 لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 7 لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 84 مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية 81 طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية 38 طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان 255 طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان 3306 طلاب، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان 1646 طالبًا.

وأشار الوزير إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية علوم لهذا العام يبلغ 434 ألف و574 طالب وطالبة، أما شعبة الرياضيات 102 ألف و827 طالبا وطالبة، وشعبة الأدبي عددهم 207 ألف و685 طالبا وطالبة، مؤكدا أن زيادة نسبة عدد الطلاب للشعب العلمية، حيث بلغت نسبة عدد طلاب علمى علوم 58%، وعلمى رياضة 14% بزيادة 2% عن العام الماضى، وذلك لتوجه الدولة نحو تغير وظائف المستقبل وبالاهتمام بالباحثين، مضيفا أن نسبة طلاب الشعبة الأدبية كانت العام الماضى 36% وانخفضت هذا العام لتصبح 28%.

كما استعرض الوزير بيانا بأعداد أسئلة الامتحانات والدرجات المواد المضافة وغير المضافة للمجموع.

وأكد الوزير أن كتيبات المفاهيم المصاحبة لامتحانات المواد المضافة للمجموع، هى نفس كتب العام الماضي، موجهًا الطلاب بالاطلاع عليها من خلال موقع الوزارة، وبالنسبة لامتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع فلا يوجد لها كتب مفاهيم، باستثناء امتحانات الإحصاء لاحتوائها على المعادلات والقوانين.

ولفت إلى أن التعريب مستمر لهذا العام، مما يمكن للطلاب الذين يدرسون باللغات من الإجابة باللغة العربية للتيسير عليهم.

ووجه الوزير الطلاب بالحرص الشديد عند كتابة البيانات والتأكيد من تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وذلك بمتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان أيضا.

كما وجه الوزير بالإطلاع على الفيديو التوضيحي الذى أعدته الوزارة للإرشادات العامة التي يجب على الطلاب اتباعها لكتابة البيانات وطريقة الاجابة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

التعليم: غرفة عمليات لرصد محاولة الغش بالثانوية العامة

وقال الوزير، إن الوزارة حرصًا منها على مصلحة أبنائها الطلاب وتوفير جو مناسب للإجابة عن الامتحان وتحقيق تكافؤ الفرص، فإنه تم التشديد على التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات وذلك قبل دخول اللجنة، مع إمكانية المرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف في أثناء الامتحان، وكذلك التأكيد على تدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية.

كما أكد الوزير على السماح للطلاب بدخول اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، لإجراء عملية التفتيش، ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أن غرفة العمليات تستطيع على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني، ويتم التحقيق مع الطالب بعد استكمال امتحاناته كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.