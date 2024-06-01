سمير فرج: انهيار الرصيف الأمريكي العائم فضيحة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 08:29 مساءً - قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن الوضع في غزة يزداد تعقيدا، وكافة المستشفيات توقف عن العمل لوجود وجود وقود، وعدد الشهداء وصل إلى 35 ألف شهيد.

مفاوضات غزة

وأشار فرج، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن احتلال إسرائيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني كان بهدف عرقلة مفاوضات الهدنة، لافتا إلى أنه سيتم غدا مناقشة اقتراح كان طرح من قبل في 2005 خلال اجتماع مصر أمريكي إسرائيلي.

وأوضح أن جزء من الاتحاد الأوروبي سيسطير على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وهو من سيتسلم المساعدات الإنسانية من الجنب المصري، معتبرا أن انهيار الرصيف الأمريكي العائم "فضيحة".