نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس تكرّم علماءها وباحثيها المتميزين في حفل ختامي للمؤتمر الجامعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكد ا.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة تحرص علي تكريم ابنائها من العلماء والمفكرين والمبدعين الحاصلين علي جوائز الدولة والجامعة التقديرية، الذين أفنوا حياتهم فى خدمة العلم، جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمؤتمر الجامعة؛ بحضور ا.د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ا.د. أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، ا.د. عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، ا.د. مصطفي رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والسادة عمداء ووكلاء الكليات.

واضاف رئيس جامعة عين شمس إنه بالإضافة إلى تكريم السادة علماء الجامعة أيضًا يتم تكريم شباب الباحثين الحاصلين علي جوائز الدولة والجامعة التشجيعية الذين يسيرون علي درب أساتذتهم ويسعون إلى إعلاء قيمة العلم ورفعة شأن جامعة عين شمس التى كانت وستظل منارة للعلم والعلماء.

وكذلك رواد الجامعة من كبار الأساتذة امتنانا وتقديرا لمسيرتهم العلمية التي أثرت الحياة العلمية في مصر بصفة عامة ولجامعتنا بصفة خاصة.

شهد الحفل تكريم ا.د. ممدوح الدماطي الفائز بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية.

وفى مجال جائزة الجامعة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية تم تكريم:

ا.د. ابراهيم العناني الأستاذ بكلية الحقوق، ا.د احمد مصطفي العتيق الأستاذ المتفرغ بكلية الدراسات والبحوث البيئية، ا.د. عائشة محمود عبد العال الأستاذ بكلية البنات، وفي مجال العلوم الأساسية ا.د. ايمن ايوب عبد الشافي الأستاذ بكلية العلوم، ا.د. نادية عبد العزيز البيه الأستاذ بكلية العلوم، ا.د. سعيد سلامة مصيلحي الأستاذ بكلية العلوم.

وفي مجال العلوم الهندسية ا.د. محمد أحمد طه الأستاذ بكلية الهندسة، ا.د. مصطفي ابراهيم مرعي الأستاذ بكلية الهندسة.

وفي مجال العلوم التكنولوجية ا.د. محمد سعيد عطية الأستاذ بكلية العلوم، ا.د. محمد عصام أحمد مختار الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات.

وفي مجال العلوم الطبية ا.د. محمود المتيني الأستاذ بكلية الطب، ا.د. دلال عبد الرحمن الأستاذ بكلية الصيدلة، ا.د. هيام نظيف الأستاذ بكلية الدراسات العليا للطفولة.

وفي مجال العلوم الزراعية ا.د. ولاء محمد عبد الغني الأستاذ بكلية الزراعة.

وفي مجال العلوم التربوية ا.د. مصطفي عبد القادر الأستاذ بكلية التربية.

وفي مجال العمارة ا.د. مني مختار ابراهيم الأستاذ بكلية الهندسة.

ا.د. سامية قدري الأستاذ بكلية البنات الفائزة بجائزة الدولة للتفوق.

الحاصلين علي جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم القانونية والاقتصادية

ا.د احمد سيد احمد الأستاذ بكلية الحقوق، د. نورا عيسي زكريا الاستاذ المساعد بكلية الحقوق، د. محمد احمد عبد السلام المدرس بكلية الحقوق.

وفي مجال العلوم والفنون د. نوران مهدي المدرس المساعد بكلية الآداب.

الفائزين بجوائز الجامعة التشجيعية في مجال العلوم الاجتماعية، د. نورا عيسي زكريا الأستاذ المساعد بكلية الحقوق، د. محمد ابراهيم عبد العال الأستاذ بكلية الآثار.

وفي مجال العلوم الأساسية د. سيد كرم رمضان.

وفي مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الأساسية د. رانيا احمد فؤاد الأستاذ المساعد بكلية التربية.

وفي مجال العلوم الهندسية د.محمد نوح مشرف المدرس بكلية الهندسة.

وفي مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الهندسية د. احمد أسامة فكري المدرس بكلية الهندسة.

وفي مجال العلوم الطبية د. ابرام عادل سامي المدرس المساعد بكلية الطب.

في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة العلوم الطبية جون يوشيا المدرس بكلية الصيدلة.

وفي مجال العلوم الزراعية د. مصطفي جمال الدين شاهين الأستاذ المساعد بكلية الزراعة.

في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة العلوم الزراعية د.بسمة طلعت عبد الحليم المدرس بكلية الزراعة.

السادة الفائزون بجائزة الرواد في مجال العلوم الاجتماعية ا.د احمد شرف الدين الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق، ا.د. هدي وصفي الأستاذ بكلية الآداب.

في مجال العلوم التربوية ا.د. سعيد اسماعيل علي الأستاذ المتفرغ بكلية التربية.

في مجال العلوم الأساسية ا.د. حسنية محمد أبو زيد الأستاذ بكلية البنات.

وفي مجال العلوم الهندسية ا.د. محمد الحسيني الطوخي الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة.

وفي مجال العلوم الطبية ا.د. محمود عبد المجيد يس الأستاذ بكلية الصيدلة.

كما شهد الحفل تكريم الحاصلين علي جوائز إقليمية (جائزة خليفة التربوية)

وهم: ا.د رانيا حتحوت الأستاذ بكلية الصيدلة، د. هناء حسين عبد المنعم المدرس بكلية البنات.

جائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية ا.د. سهير صفوت عبد الجيد الأستاذ بكلية التربية.

