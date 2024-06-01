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اعلان نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا في الجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي آخر العام، للعام الدراسي 2023/2024، إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي.

حيث عقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصف الأول الثانوي العام (عربي - لغات) بمحافظة الجيزة في الفترة من الأربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الأربعاء 22/5/2024.

ونظمت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة، في الفترة من الخميس 9 مايو 2024 إلى الخميس 23 مايو 2024.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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