نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي آخر العام، للعام الدراسي 2023/2024، إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي.

حيث عقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصف الأول الثانوي العام (عربي - لغات) بمحافظة الجيزة في الفترة من الأربعاء الموافق 8/5/2024 إلى يوم الأربعاء 22/5/2024.

ونظمت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة، في الفترة من الخميس 9 مايو 2024 إلى الخميس 23 مايو 2024.