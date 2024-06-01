نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس تجمع الشراكات الأكاديمية لتعزيز التنمية والبحث العلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اليوم الثاني لفعاليات المؤتمر العلمي الثاني عشر لجامعة عين شمس تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، جلسة الشراكات في مجالات العلوم الإنسانية بحضور كلا من أ.د. حنان متولي عميدة كلية الآداب، أ.د. هبة شاهين عميدة كلية الإعلام، أ.د. صفاء شحاته القائم بعمل عميد كلية التربية، أدار الجلسة أ.د. محمد خطاب رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب.

أشارت أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لأهمية العلوم الإنسانية لبناء الإنسان، ودفع عجلة التنمية للأمام من خلال العلوم الإنسانية كى نبنى إنسان قادرا على الإنجاز والتقدم والسعى وتحقيق النجاح فى شتى القطاعات، وتمنت سيادتها ان تتوصل الجلسة لتوصيات مثمرة يتم تضمينها فى خطة الجامعة لتطوير قطاع العلوم الإنسانية.

أشارت ا.د. حنان كامل عميدة كلية الآداب للشراكات والتعاون بين كلية الآداب جامعة عين شمس والعديد من الجامعات والكليات العريقة ومنها: الشراكة مع جامعة خورفكان التي تأسست عام ٢٠٢٢ بالشارقة برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وتضم كلية إدارة الاعمال، كلية الآداب والعلوم وتقنية المعلومات كعلم التاريخ، الإجتماع، الإرشاد السياحي، وكلية علوم البحار والأحياء المائية.

بالإضافة إلى الشراكة مع مركز آل زيان للتخاطب التى بدأت عام ٢٠٢١ بهدف تنمية مهارة الطلاب ذوي القدرات من خلال التدريب والتطوير لقدراتهم المختلفة عن طريق الدورات وورش العمل.

كما أشارت ا.د. حنان كامل عميدة كلية الآداب للشراكات والتعاون بين كلية الآداب وكلية البريمى الجامعية والتى تعد من اوائل الكليات الجامعية الخاصة بسلطنة عمان وترتكز علي عدة محاور أكاديمية رئيسية هى: الطلاب، البحث العلمي، خدمه المجتمع، وتضم كليات التجارة، الهندسة، العلوم الصحية، الحقوق.

وأشارت أ.د. هبة شاهين عميدة كلية الإعلام لأهمية تعدد الشراكات بين مختلف المؤسسات الأكاديمية لتعزيز التبادل المعرفي والبحثى مؤكدة أن جامعة عين شمس لا تبحث فقط عن الشراكات الوطنية الإقليمية والدولية ولكنها تبحث عن الشريك المتميز. وأوضحت أن التعاون المشترك بين كلية الإعلام وكلية البريمي الجامعية يتعلق بالارتباط الأكاديمي حول برنامج الإعلان، ارتباطا باحتياجات سوق العمل.

استعرض ا.د. ياسر فؤاد عميد كلية البريمي الجامعية مجالات التعاون طبقًا لاتفاقية الإرتباط الأكاديمى منها: تصميم البرامج الأكاديمية، المتابعة الدورية لجودة البرامج الأكاديمية، منح واعتماد الدرجة العلمية، الاستعانة بالخبرات الأكاديمية لدى جامعة عين شمس حسب إجراءات التعاقد والتوظيف بسلطنة عمان، بالإضافة إلى التعاون فى مجال جودة التعليم والبحث العلمى، المساهمة فى جهود الكلية فى عملية الإعتماد المؤسسى والبرامجى وتقييم الامتحانات وطرق التدريس.

أعربت أ.د. صفاء شحاتة عميدة كلية التربية عن رغبتها فى تعاون كلية التربية مع كلية البريمى الجامعية لاتاحة فرصة للتعاون مستقبلًا لتخصصات كلية التربية، واشارت سيادتها للتجربة المميزة لمركز التميز التربوى بالكلية فى الشراكة مع اليونيسيف كنموذج بناء ومثمر للتفاعل والتكامل مع المؤسسات الوطنية والدولية.

وعرض د. أحمد محمد محروس مسئول التعليم فى اليونيسيف فى مصر مشروع تدريب وتأهيل معلمي مدارس اللاجئين للتدريس الإلكتروني (التعليم الهجين) يوليو – أغسطس 2022 ومشروع الدعم الفني لتعويض الفقد التعليمي لطلاب التعليم الابتدائي عقب جائحة كورونا ومشروع التأهيل التربوي لمعلمي مدارس اللاجئين في جمهورية مصر العربية اغسطس – نوفمبر ٢٠٢٣.

وأشار أ. أحمد سعيد مدير مركز التميز التربوى لمجموعة من الشراكات المستمرة مع اليونيسيف، وأشار إلى وجود مشروع خاص بالدمج الشامل ودمج ذوى الإحتياجات الخاصة ودمج الأطفال فى حالات الطوارئ والحروب مثل: الأطفال الفلسطينيين والسودانيين.

كما تم استعراض الأهداف التى تسعى الشراكات بين جامعة عين شمس والجامعات الإقليمية والدولية إلى تحقيقها ومنها: تقديم خدمة متميزة للطلاب وتنمية مهارات البحث العلمى والتميز الأكاديمي، تبادل الممارسات الجيدة المطبقة في البحث والتدريس وخدمة المجتمع، وضع أسس لتعزيز المقارنات المعيارية للطرفين لرصد التطور في الأداء الأكاديمي للمجالات ذات العلاقة، بناء وتعزيز آليات فعالة للتعاون في المجالات ذات الإهتمام المشترك علميًا وثقافيًا.