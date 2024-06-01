المستشار محمود فوزى: ندعم القيادة السياسية فى التعامل مع ملف الأمن القومى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 10:33 مساءً - قال المستشار محمود فوزى، رئيس الامانة الفنية للحوار الوطنى، إن جلسة اليوم شهدت مناقشة أكثر من موضوع، ومن ضمن الموضوعات التى تم مناقشتها بشكل مكثف مسألة الوضع الإقليمى المضطرب على حدودنا الشمالية الشرقية، وتوترات التى يحدثها الاحتلال الإسرائيلى فى القضية الفلسطينية،وتأثيرها على الأمن القومى المصرى.

وأضاف محمود فوزى خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن كل الأطراف الجالسة للنقاش كانت داعمة للموقف المصرى وكل ما فيه حماية للأمن القومى المصرى.

تابع رئيس الأمانة الفنية للحوار، أن المقترحات الإجرائية كيفية إظهار الاصطفاف الوطنى والدعم الشعبى للقيادة السياسية ولأجهزة الدولة المصرية فيما تتخذه من إجراءات، ونحن ندعم ما يتم اتخاذه من قرارات للقيادة السياسية وحكمتها فى التعامل مع ملفات الأمن القومى ونعى المخاطر التى تحدق بالمنطقة.

واختتم فوزي تصريحاته: "كلنا متفقون على مصلحة الدولة، ونرحب بطلب رئيس الوزراء بإدراج مناقشة الدعم العينى وتحويله لدعم نقدى، ونتعهد بأن تكون المناقشات بأقصى درجات الشفافية".