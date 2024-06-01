مراسل فى المساء مع قصواء: اليوم لم تدخل أى شاحنات مساعدات لمعبر كرم أبو سالم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 10:33 مساءً -

رصد محمد زهران مراسل "فى المساء مع قصواء" المذاع على قناة سى بى سى، آخر مستجدات وتطورات الحرب الإسرائيلية على غزة، وأصبح كلها بات شبه بعض، بين غارات تطال كل شئ ومجازر ترتكب بحق الفلسطينيين العزل.

وأضاف محمد زهران، أن آخر هذه المجازر والتى أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية، انه خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتكب الاحتلال الإسرائيلى 5 مجازر فى جميع أنحاء غزة، أسفرت عن استشهاد 95 فلسطينيا وإصابة 350 آخرين.

ولفت محمد زهران، إلى أن اليوم لم تدخل أى شاحنات مساعدات إغاثية إلى معبر كرم أبو سالم، وذلك لأن هناك عطلة رسمية لدى سلطات الاحتلال فى هذا المعبر، موضحا أن عدد الشاحنات الإغاثية والإنسانية التى دخلت إلى معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع الماضى حت اليوم 742 شاحنة مساعدات إنسانية بحمولة 15 ألف طن.