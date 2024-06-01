قصواء الخلالى: خطاب بايدن الأخير يؤكد أن هناك أزمة فى الداخل الأمريكى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 10:33 مساءً -

قالت الإعلامية قصواء الخلالى، مقدمة برنامج "فى المساء مع قصواء"، المذاع على قناى سى بى سى، إن خطاب الرئيس جو بايدن الأخير يؤكد أن هناك أزمة فى الداخل الأمريكى ببين وجهتى النظر واستهدف فى المقام الأول الداخل الإسرائيلى.

أضافت قصواء الخلالى، أن هناك تصاعدا كبيرا فى الأحداث على المستوى الدولى، وهناك فى الداخل حالة تتواصل مع نتنياهو وتقول له استمر ومساره عظيم، والمسار الثانى وهو الذى يضم بايدن ويرى أنه لابد من دعم إسرائيل بشكل مطلق ويضعون خطة لتنحية نتنياهو.

ولفتت قصواء الخلالى إلى أن خطاب بايدن لديه 3 مستهدفات وهى تهدئة الشعب والشارع الإسرائيلى، ومخاطبة الموقف المصرى بالوصول للتهدئة ووقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة، ومخاطبة نتنياهو والحكومة الإسرائيلية.