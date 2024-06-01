نهائي أبطال أوروبا.. القائم عاند دورتموند «الأفضل» وريال مدريد تائه بالشوط الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 11:30 مساءً - وأهدر كريم آديمى انفراد تام فى الدقيقة 21 من زمن المباراة بعدما راوغ الحارس البلجيكى كورتوا.

كما سدد فولكروج كرة من داخل منطقة الجزاء لترتطم بالقائم الأيسر لفريق ريال مدريد بالدقيقة 23.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالى..

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، كروس، كامافينجا.

الهجوم: بيلينجهام، رودريجو، وفينيسيوس جونيور.

فيما ضم تشكيل بوروسيا دورتموند كل من:

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: رايرسون، هاملز، شلوتربيك، ماتسن.

خط الوسط: إيمرى كان، سابيتزر، أديمي.

الهجوم: براندت، سانشو، فولكروج.

دورتموند ضد الريال

وتعتبر مباراة اليوم قمة مباريات الموسم والتي تجمع بين اثنين من العمالقة يسعى فيها الفريق الألماني للتتويج بلقبه الثانى بعدما حقق البطولة مرة وحيدة في 1997، وفي المقابل يتطلع الملكى الإسبانى لتحقيق لقبه رقم 15 في دوري أبطال أوروبا وتعزيز رقمه القياسى كأكثر أندية القارة العجوز تتويجا باللقب، وأكثر أندية العالم حصدًا للبطولات القارية.

ويعتبر بوروسيا دورتموند مفاجأة المسابقة هذا الموسم فى نظر الكثيرين، حيث تجاوز المجموعة الأصعب قبل أن يتغلب على آيندهوفن وأتلتيكو مدريد وباريس ليبلغ نهائي ويمبلي. وعلى الرغم من الأداء الأوروبى القوى إلا أن فريق المدرب إدين تيرزيتش انهوا الدورى الألماني في المركز الخامس.

وفي المقابل، فإن ريال مدريد قدم هو الآخر عروضا مبهرة في الطريق إلى ويمبلى، حيث تصدر مجموعته بحد أقصى 18 نقطة وكان على حافة الهاوية ضد لايبزيج ومانشستر سيتي وبايرن في الأدوار الإقصائية قبل أن يصل إلى النهائي الثامن عشر في تاريخه، ومعها أيضًا أداء لا يقل قوة في الدوري الذى حسمه مبكرًا قبل نهايته. دوري الأبطال

وتأهل ريال مدريد الإسباني لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثامنة عشرة فى تاريخه، على حساب فريق بايرن ميونخ الألماني، بعد التعادل ذهابًا 2-2، والفوز إيابا في ملعب سانتياجو برنابيو 2-1.

فيما خطف فريق بوروسيا دورتموند الألماني بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، بعدما تخطى باريس سان جيرمان الفرنسي فى دوري نصف النهائي بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 1-0.

ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسي فى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقبا، بينما حقق فريق دورتموند البطولة مرة واحدة موسم 1996 - 1997، وهي مباراة تاريخية بين الأكثر تتويجًا المرينجي والاقل تتويجًا دورتموند صاحب اللقب الوحيد.

يعد ريال مدريد الفريق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقبا، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه فريق ميلان الإيطالي الوصيف برصيد 7 ألقاب، ثم ليفربول وبايرن ميونخ في المركز الثالث برصيد 6 ألقاب لكل منهما، بينما يأتي برشلونة في المركز الرابع برصيد 5 بطولات.