أخبار مصرية

نبيل فهمى: نتنياهو لا يريد حلا لكنه مجبر لاعتبارات داخلية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 12:32 صباحاً - أكد السفير نبيل فهمى، وزير الخارجية السابق، أن نتنياهو لا يريد حلا للحرب فى غزة، لكنه مجبر لاعتبارات داخلية، لأنه لو هناك هل لنزاع غزة سيحاسب قضائيا، ولذا هو يناور لوضع مسئولية الفشل على الغير فى هذه الحالة حماس، أو يرغب فى ذلك، ويظهر أنه مستعد للتفاوض.

 

وأضاف نبيل فهمى خلال استضافته ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن المطروح هو اتفاق مؤقت على 3 مراحل وكل مرحلة مرتبطة بالمرحلة السابقة لها.

 

 

وأوضح نبيل فهمى أن أزمة قطاع غزة جزء من النزاع العربى الإسرائيلى وبالتحديد الفلسطيني الإسرائيلى، وهذه الأزمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إذا ما ربطناها بالحل الدائم، فمن تجارب التفاوض مع إسرائيل كلما يتم تأجيل الأمر يبنى قصة كبيرة.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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