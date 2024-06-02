وزير الخارجية السابق: دعوة الكونجرس لنتنياهو لا تعنى الترحيب به

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 12:32 صباحاً -

تحدث السفير نبيل فهمى، وزير الخارجية السابق، عن البيان المشترك لمصر وقطر والولايات المتحدة، قائلا:" هذه الدول رأيت أن تصدر بيان ثلاثى صريح وواضح بانه على إسرائيل وحماس الوصول لاتفاق، على أساس ما تم طرحه".

وأضاف نبيل فهمى خلال استضافته ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن المشكلة فى الاحتلال وفعل الاحتلال، ولا شك أن هناك تطور يجعل الدول الثلاث تضغط بشكل علنى.

وأوضح نبيل فهمى أنه من غير المعتاد أن يصدر رئيس دولة وهو جو بايدن بيان يتحدث فيه عن اقتراحات من دولة أخرى وهى إسرائيل، مما يعنى ان هناك توجه فى إسرائيل للوصول إلى اتفاق، لأن بايدن لم يكن سيأخذ هذا الموقف إلا لو شعر بهذا.

تابع نبيل فهمى، دعوة الكونجريس لنتنياهو لا يعنى الترحيب به، وبايدن لا يريد أى توتر فى هذه اللحظة الفارقة قبل الانتخابات الأمريكية القادمة.