وزير التموين: سياسة الدعم من الدولة للمواطن لم تتغير إطلاقا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 12:32 صباحاً - قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن سياسة الدعم من الدولة للمواطن لم تتغير إطلاقا، وتحريك سعر الخبز ليس تخليا عن الدعم.

تابع خلال لقاء عبر برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON: "لو بصينا على موازنة الدعم هنلاقيها أكتر وأى إصلاح اقتصادي لابد أن يقترن بشبكة حماية اجتماعية جيدة، والرئيس السيسي في فترات متقاربة أصدر توجيهات بزيادة قيمة معاش تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي مرتين أو تلاتة وذلك بالمقارنة لعام 2011 لما كنا بنتكلم عن 120 جنيها النهاردة بنتكلم عن 800 - 1000 جنيه للمرأة المعيلة التي لديها طفل وحدث تغيرا حقيقيا من 4 مليارات جنيه والآن يفوق 40 مليار جنيه بالإضافة للحد الأدنى للأجور والمعاشات".

وأضاف، المؤسسات الدولية سواء البنك الدولي أو صندوق النقد في برامجهم أعينهم دائماً تقيم مدى كفاية حزمة الأعباء الاجتماعية كي لا تؤثر على الطبقات الاقل دخلاً والأكثر احتياجاً بتاثر سلبي شديد، متابعا: "بيبصوا أن الطبقات دي متتأثرش جامد وكلنا بنتاثر لكن مهتمين أن لا تأثر بشدة وهذا ما يجعل مظلة الحماية الاجتماعية بتزيد بشكل كبير".

وتابع: أي تحريك لسعر رغيف الخبز هو ضمان لتحسين الدعم حتى يمكن الاستمرار والاستدامة".