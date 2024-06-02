إيهاب الكومى: التوأم يعي أهمية محمد صلاح للمنتخب.. والعلاقة بينهم جيدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 12:32 صباحاً -

قال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الفترة الماضية شهدت حديثا عن وجود خلافات بين حسام حسن وشقيقه إبراهيم، مع محمد صلاح، ولكن صورة اليوم باستقبال التوأم للنجم محمد صلاح خير دليل على كذب هذه الادعاءات.

وأضاف الكومي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أنه يوجد إصرار بتحقيق المنتخب الوطنى الفوز على منتخب بوركينا فاسو بالجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وذلك خلال يوم الخميس المقبل 6 يونيو باستاد القاهرة.

وأشار إلى أن المباراة ليست سهلة، في ظل تحسن مستوى الكرة في القارة الإفريقية، ويوجد إصرار من حسام حسن بالفوز من أجل إسعاد الجماهير .

وأوضح أن الأجواء رائعة في التدريب بين الجهاز الفني واللاعبين، وكان هناك حديث مطول بين التوأم ومحمد صلاح خلال التدريبات، فهم يعوا أهميته للمنتخب ودوره في إحراز الفارق والتقدم.

واختتم أن معنويات محمد صلاح مرتفعة، والجميع في المنتخب على قلب رجل واحد، والمنتخب يمثل كافة الأطراف الرياضية والأندية الشعبية.