نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توصيات الجلسة الأولى لقطاع الابتكار والتدريب بالمؤتمر العلمي لجامعة عين شمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت الجلسة الأولي لقطاع الابتكار والتدريب بجامعة عين شمس ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الثاني عشر للجامعة "التحالف ‏والشراكات" والمقام تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وأ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ترأست الجلسة الدكتورة نيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع الإبتكار والتدريب وتنظيم وإدارة أ.د. فريد محرم وكيل كلية التجارة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف، وبحضور نخبة متميزة من السادة المتحدثين من شركات ومؤسسات مختلفة وهم الدكتور مهندس احمد سعد مدير عام التخطيط والاستثمار قطاع التعدين وزارة البترول والثروة المعدنية والمهندس أحمد السخاوى من وزارة البترول وأ.احمد عزيز مدير الشمول المالى بنك ABC مصر و مهندس أحمد حمادة نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة والدكتورة هايدي المصري مدير الموارد البشرية بالشركة القابضة كونيكت ودكتور أحمد امام المدير التنفيذي لشركة كرديت.

وقد خرجت الجلسة بعدد من التوصيات من أهمها إنشاء قنوات إتصال منتظمة مثل الإجتماعات ربع السنوية والمجالس الاستشارية المشتركة والمنصات التعاونية بين الأوساط الأكاديمية والصناعة لمناقشة متطلبات المهارات وتحديثها بشكل مستمر.

وإشراك خبراء الصناعة في عملية تطوير المناهج الدراسية للتأكد من أن البرامج الأكاديمية تعكس احتياجات الصناعة الحالية والاتجاهات الناشئة، إلى جانب تنفيذ التدريب الداخلي لتزويد الطلاب بالخبرة العملية والتطبيقية والتركيز على التدريب على المهارات الشخصية مثل التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات في المنهج الأكاديمي.

⁠كذلك أوصت الجلسة بتعزيز التعلم مدى الحياة والتطوير المهني بين الطلاب ووضع آليات لرصد وتقييم فعالية المبادرات الهادفة إلى سد الفجوة في المهارات.