نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدًا الجمعة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 21 مسجدًا يوم الجمعة القادم، منها 18 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد جرت صيانتها وتطويرها.

وأوضحت الأوقاف - في بيان اليوم السبت، أن إجمالي ما تم افتتاحه من يوليو من عام 2023 حتى الآن بلغ 1014 مسجدًا، منها 791 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و223 مسجدًا جرت صيانته وتطويره.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 7 / 6 / 2024م عدد ( 12036 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و(532) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

1. مسجد التقوى – قرية الفقاعي - مركز ببا

2. مسجد الشيخ ياسين – بندر ببا

3. مسجد كامل متولي – قرية بهبشين – مركز ناصر

4. مسجد علي نصر - قرية إهوه– مركز بني سويف

5. مسجد التوبة – حي الأزهري – بندر بني سويف

مديرية أوقاف البحيرة

6. مسجد فاطمة الزهراء – قرية شرنوب – مركز دمنهور

7. مسجد عزبة عمارة – أبو الخزر – دمسنا – مركز أبو حمص

مديرية أوقاف كفر الشيخ

8. مسجد المجاز الشرقي البحري – بالمجاز - مركز الحامول

مديرية أوقاف قنا

9. مسجد الإخلاص – المناصرة – غرب بهجورة – مركز نجع حمادي

10. مسجد حسن وزيري – القارة – مركز أبو تشت

مديرية أوقاف المنيا

11. مسجد الحاج جمال – قرية شم القبلية – مركز مغاغة

12. مسجد الإيمان – قرية منشأة حلفا – مركز العدوة

13. مسجد البدري – قرية الأشمونين – مركز ملوي

14. مسجد عبد الله عبد الكريم – عزبة الدباحين – قرية طوخ الخيل – مركز المنيا

15. مسجد التقوى – قرية العرين القبلي – مركز ملوي

مديرية أوقاف الغربية

16. المسجد الكبير – دمتنو – مركز المحلة الكبرى

17. مسجد الحرمين – كفر العرب – مركز زفتى

مديرية أوقاف أسوان

18. مسجد علي بن أبي طالب - الكرنك - مركز إدفو

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

1. مسجد عمر بن الخطاب – أبو مناع غرب - دشنا

2. مسجد العكرمي – خط الجبل – القلعة - قفط

3. مسجد نجع العروبة الشرقي – البراهمة – قفط