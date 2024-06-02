فى اجتماع بجمعية أبناء أسوان.. 17 جمعية مشهرة للقبائل العربية تعلن إنضمامها لاتحاد القبائل العربية والعائلات.. "صور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 01:29 صباحاً - عقد رؤساء وممثلو 17 جمعية مشهرة للقبائل العربية اجتماعا مساء أمس السبت، في مقر جمعية المنصورية لأبناء أسوان بالقاهرة، اجتماعا بحضور نحو 40 رمزا أعلنوا فيه إنضمامهم لاتحاد القبائل العربية والعائلات، ودعمهم وتأييدهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في دفاعه عن ثوابت الدوله الوطنيه ومواجهة التحديات المحيطه

ووجه الحاضرون التحية إلي الرئيس السيسى ومواقفه الرافضة لسياسة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

شارك في الإجتماع النائب مصطفي بكري ممثلا عن رئيس الاتحاد.

شارك في الاجتماع كل من :

١-الجمعيه العامه لاتحاد القبائل العربية المصريه ويمثلها النائب علي فريج راشد

2-جمعية تجار شمال سيناء ويمثلها السيد/عبدالله قنديل بدوي

3-الجمعيه الخيريه لجموع القبائل العربية والاسوانيه ويمثلها السيد/صلاح احمد محمود

4-جمعية القبائل المصريه لتنميه الصناعات الحرفيه ويمثلها د/فوزي فاضل

5 -الجمعيه الاهليه لتنمية القبائل العربية وجنوب الصعيد ويمثلها محمد حامد سليم

6-الجمعيه الخيرية لأبناء قبائل الشواعر ويمثلها -سالم عبدالهادي عبدالنبي

7-جمعية قبائل الجعافرة ويمثلها السيد/حبيب منصور سيد عباده

8-الجمعيه الخيرية لقبائل البدو ويمثلها السيد/صالح رجب يونس

9-جمعية أبناء مطروح الخيريه للقبائل العربيه ويمثلها السيد/شريف حميده عبدالله

10-مؤسسة ترابط قبائل مصر العربيه ويمثلها/د محمد محمود البطران

11-الجمعيه الاهليه لحماية البيئه ويمثلها م عبدالله علي الحجاوي

12-جمعية أبناء الصعيد والقبائل العربية ويمثلها د ابو الحجاج عبدالغني السيد بلال

13-جمعية هيئة قبأئل وشباب الوطن للتنميه ويمثلها السيد/فوزي شعيب السمالوسي

14-الجمعيه المصريه الدوليه لحقوق الإنسان ويمثلها-السيد-اسماعيل الانصاري

15-جمعية أبناء القبائل بمطروح ويمثلها السيد -عطيه صالح جبران

16-جمعية للقبائل والمصريه ويمثلها-القبطان عمر مختار صميده

17-جمعية المجلس الاعلي للقبائل العربيه والمصريه ويمثلها-السيد سالم محمود سالم بونس

18-جمعية قبائل الأنصار ويمثلها بمركز ادفو ويمثلها السيد -عاطف عبدالحميد عشماوي

19-الجمعيه المصريه العامه لقبائل العباده ويمثلها السيد/عبدالفتاح حسن

20-مؤسسة مدينتي لتنمية المجتمع ويمثلها مها عايش علي

21-جمعية المدينه المنوره لأبناء النجار ويمثلها لواء علي الدين النجار

22-جمعية أنصار مصر للتنميه ويمثلها السيد محمود محمد جبر

23-مؤسية الحنان للتنميه ويمثلها النائبه حنان محمد عبدالمنعم

24-مجلس شيوخ القبائل ويمثله الشيخ علي فريج راشد



17 جمعية مشهرة للقبائل العربية (1)



17 جمعية مشهرة للقبائل العربية (2)



17 جمعية مشهرة للقبائل العربية (3)



17 جمعية مشهرة للقبائل العربية (4)



17 جمعية مشهرة للقبائل العربية (5)



17 جمعية مشهرة للقبائل العربية (6)



17 جمعية مشهرة للقبائل العربية (7)



17 جمعية مشهرة للقبائل العربية (8)



17 جمعية مشهرة للقبائل العربية (9)



17 جمعية مشهرة للقبائل العربية (10)



17 جمعية مشهرة للقبائل العربية (11)



17 جمعية مشهرة للقبائل العربية (12)



17 جمعية مشهرة للقبائل العربية (13)



17 جمعية مشهرة للقبائل العربية (14)



17 جمعية مشهرة للقبائل العربية (15)



17 جمعية مشهرة للقبائل العربية (16)



17 جمعية مشهرة للقبائل العربية (17)