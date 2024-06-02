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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني محافظة الفيوم برقم الجلوس أو الاسم عبر بوابة دوت الخليج وموقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني محافظة الفيوم برقم الجلوس أو الاسم عبر بوابة دوت الخليج وموقع وزارة التربية والتعليم.. ينتظر طلاب محافظة الفيوم بفارغ الصبر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوعين القادمين عقب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة. وقد أكدت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على أن النتيجة ستُرفع على موقع المديرية فور اعتمادها من قبل السيد محافظ الفيوم، كما سيتم توزيعها على المدارس في نفس اليوم.

وإلى جانب انتظار نتائج الشهادة الإعدادية، يستعد طلاب الدبلومات الفنية في المحافظة أيضًا لأداء امتحاناتهم، حيث بلغ عدد المتقدمين هذا العام 35886 طالبًا، موزعين على 86 لجنة في مختلف التخصصات (تجاري، فندقي، زراعي، صناعي، مهني).

وتسعى مديرية التربية والتعليم في الفيوم إلى توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات، مؤكدة على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الجميع.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

ستكون الخدمة متاحة بعد اعتماد النتائج رسميًا من قبل محافظ الفيوم.

سيحتاج الطلاب إلى إدخال رقم جلوسهم فقط للاستعلام عن النتيجة.

سيتمكن الطلاب من معرفة المجموع الكلي ودرجة كل مادة.

ستقوم المديرية بإعلان أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة قبل إعلان النتيجة العامة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم 2024، الترم الثاني، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 – الترم الثاني



جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.



توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.