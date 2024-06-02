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اليوم.. فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 09:32 صباحاً - تفتح مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024، باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، ولمدة خمسة عشر يومًا.

وتستقبل المديرية طلبات التظلم على النتيجة، إلكترونيًا من خلال موقعها الإلكتروني، على الرابط التالي:

‏https://www.gizaedu.net/ مؤكدة على الطلاب متابعة الموقع يوميًا لمعرفة موعد الاطلاع بالكنترول.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في محافظة الجيزة 87.05%، إذ بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 96.97% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع  94.29% ولمدارس المكفوفين 100%.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية من حيث نسب النجاح، على النحو التالي: إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة 92.27%، وبعدها بالترتيب: الشيخ زايد 91.98%، والوراق 91.17 %، والدقي 90.87%، والعجوزة 90.69%، وشمال الجيزة 89.60%، والعمرانية 88.97%، والصف 88.46%، و6 أكتوبر 88.37%، وجنوب الجيزة 88.03%، ومنشأة القناطر 87.75، والبدرشين 87.29%، وأطفيح 86.62%، وحدائق أكتوبر 86.49%، والعياط 86.32%، وكرداسة 85.53%، وبولاق الدكرور 82.27%، وأبو النمرس 80.78%، وأوسيم 80.55%، والحوامدية 78.42%، والواحات البحرية 76.30%.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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