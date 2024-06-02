اليوم.. فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 09:32 صباحاً - تفتح مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024، باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، ولمدة خمسة عشر يومًا.

وتستقبل المديرية طلبات التظلم على النتيجة، إلكترونيًا من خلال موقعها الإلكتروني، على الرابط التالي:

‏https://www.gizaedu.net/ مؤكدة على الطلاب متابعة الموقع يوميًا لمعرفة موعد الاطلاع بالكنترول.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في محافظة الجيزة 87.05%، إذ بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 96.97% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 94.29% ولمدارس المكفوفين 100%.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية من حيث نسب النجاح، على النحو التالي: إدارة الهرم التعليمية في المركز الأول بنسبة 92.27%، وبعدها بالترتيب: الشيخ زايد 91.98%، والوراق 91.17 %، والدقي 90.87%، والعجوزة 90.69%، وشمال الجيزة 89.60%، والعمرانية 88.97%، والصف 88.46%، و6 أكتوبر 88.37%، وجنوب الجيزة 88.03%، ومنشأة القناطر 87.75، والبدرشين 87.29%، وأطفيح 86.62%، وحدائق أكتوبر 86.49%، والعياط 86.32%، وكرداسة 85.53%، وبولاق الدكرور 82.27%، وأبو النمرس 80.78%، وأوسيم 80.55%، والحوامدية 78.42%، والواحات البحرية 76.30%.