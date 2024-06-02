نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الأرصاد الجوية: اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس اليوم، إذ يتوقع ارتفاع الأمواج إلى نحو 4 أمتار بسبب نشاط الرياح.

تفاصيل اضطراب الملاحة البحرية

أشارت الهيئة في بيانها إلى أن سرعة الرياح ستصل إلى 60 كيلومترًا في الساعة، مما قد يعرقل حركة الملاحة البحرية في هذه المناطق.

حالة الملاحة البحرية في البحر المتوسط

أما بالنسبة لحالة الملاحة البحرية على سطح البحر المتوسط، فإنها ستكون خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1 و1.75 متر، وتكون الرياح سطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية أحيانًا، وفقًا لتقرير الأرصاد.