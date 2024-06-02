نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة سكك حديد مصر تحقق نقلة نوعية: مليون ونصف راكب سنويًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر زيادة عدد ركاب القطارات على مختلف الخطوط إلى مليون ونصف راكب خلال هذا العام، من خلال تنفيذ عدة محاور استراتيجية.

تحديث أسطول الجرارات

تضمنت الاستراتيجية وصول 100 جرار جديد، ضمن صفقة تشمل تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 80 جرارًا من الأسطول الحالي.

كما تم التعاقد على توريد قطع غيار طويلة الأجل لمدة 15 سنة، مما ساهم في دعم قوة الجر بالسكة الحديد وانتظام جداول التشغيل، وبالتالي تحسين الخدمة المقدمة للركاب.

تحسين جودة الخدمات

يأتي تركيب الجرارات الجديدة بالتزامن مع وصول عربات جديدة، وذلك ضمن خطة تشغيلية جديدة تهدف إلى تشغيل قطارات مكونة من جرارات وعربات جديدة بالكامل.

هذه الخطة بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، حيث لاحظ المواطنون تحسنًا ملحوظًا في مستوى الخدمة.

إعادة تأهيل الجرارات

تم التعاقد على 26 جرارًا جديدًا وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارًا من الأسطول الحالي. تشمل هذه الجهود 110 جرارات جديدة من جنرال إلكتريك، وإعادة تأهيل 81 جرارًا منها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد 50 جرارًا جديدًا مع شركة PRL الأمريكية وتحديث 50 جرارًا آخرين.

كذلك، يتم تنفيذ عمرة جسيمة لـ41 جرارًا إضافيًا، مع عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة يشمل 141 جرارًا بالإضافة إلى 100 جرار جديد.

تطوير البنية التحتية

يتم تطوير محطات السكك الحديدية وتحديث منظومة الإشارات الكهربائية والمزلقانات والقضبان، إلى جانب ازدواج الخطوط المفردة وإنشاء خطوط جديدة، بهدف نقل 1.5 مليون راكب خلال عام 2024.

تعزيز النقل البري

سيتم تشغيل الجرارات الجديدة في قطارات البضائع، وذلك تماشيًا مع جهود وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل وزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية. هذا سيساهم في توفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية، مما يخفض تكاليف صيانتها ويقلل من حجم الملوثات البيئية.