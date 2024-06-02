نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة حر شديدة تجتاح عدة مناطق في مصر: توقعات بدرجات حرارة تصل إلى 45 درجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرًا يُظهر استمرار تأثير موجة حر شديدة على 16 مدينة ومحافظة في مصر، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العظمى إلى 45 درجة مئوية خلال الأيام السبعة القادمة.

تفاصيل التقرير

وفقًا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية، يتأثرت محافظة جنوب سيناء ومناطق شمال ووسط وجنوب الصعيد، بموجة حر ناتجة عن امتداد رياح جنوبية شرقية ساخنة، تصاحبها كتل هوائية صحراوية مرتفعة في درجات الحرارة.

يتوقع أن تكون ذروة الحرارة نهاية الأسبوع الحالي، حيث من المتوقع أن تتراوح الحرارة بين 40 إلى 45 درجة مئوية وفقًا للمواقع الجغرافية للمناطق المشمولة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

على شمال وسط الصعيد

- الفيوم: العظمى 40 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة مئوية.

- بني سويف: العظمى 40 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة مئوية.

- المنيا: العظمى 40 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية.

- أسيوط: العظمى 41 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية.

- سوهاج: العظمى 42 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة مئوية.

على محافظات جنوب الصعيد

- قنا: العظمى 45 درجة مئوية، الصغرى 24 درجة مئوية.

- الأقصر: العظمى 45 درجة مئوية، الصغرى 24 درجة مئوية.

- أسوان: العظمى 45 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية.

- الوادي الجديد: العظمى 44 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية.

- أبو سمبل: العظمى 44 درجة مئوية، الصغرى 24 درجة مئوية.

على جنوب سيناء والبحر الأحمر

- شرم الشيخ: العظمى 40 درجة مئوية، الصغرى 27 درجة مئوية.

- الغردقة: العظمى 41 درجة مئوية، الصغرى 28 درجة مئوية.

- سفاجا: العظمى 41 درجة مئوية، الصغرى 27 درجة مئوية.

- مرسي علم: العظمى 41 درجة مئوية، الصغرى 28 درجة مئوية.

- سيوة: العظمى 41 درجة مئوية، الصغرى 28 درجة مئوية.

- شلاتين: العظمى 41 درجة مئوية، الصغرى 28 درجة مئوية.

توصيات هيئة الأرصاد الجوية

تنصح هيئة الأرصاد الجوية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من أثار الحرارة الشديدة، مثل البقاء في أماكن مظللة وشرب السوائل بكثرة للحفاظ على الترطيب.