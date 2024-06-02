نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمدارس القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع مدارس القاهرة اليوم الأحد، لجميع الطلاب، وذلك بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الخميس الماضى.

جدير بالذكر، اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الخميس الماضي، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٨٤.٧ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٢٦٠ طالبًا، وحضر منهم ١٨٥٥٤٥ طالبًا ونجح ١٥٧٣٣٦.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٣.٨%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٩١ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.٦ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٢.٣ %.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أن إدارة القاهرة الجديدة التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٧.٣٥ %، تليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٧.٢٩ % وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦%.