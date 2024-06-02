جامعة حلوان تحصد العديد من الجوائز في مهرجان ابداع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 11:29 صباحاً - هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الطلاب الفائزين في مهرجان ابداع في موسمه الـ ١٢ في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، والمقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة.

واكد رئيس الجامعة على أن فوز طلاب جامعة حلوان في هذا المهرجان يعكس مستوى التميز والإبداع الذي يتمتع به طلاب الجامعة في مختلف التخصصات.

وأشاد الدكتور قنديل بدور الدولة المصرية في دعم المواهب الشابة واكتشافها، ودور وزارة الشباب والرياضة في تنظيم هذا المهرجان الذي يعد منصة هامة لاكتشاف ودعم المواهب الشابة في الجامعات المصرية، ويتيح للطلاب فرصة للتعبير عن إبداعاتهم والتفاعل مع زملائهم من مختلف الجامعات.

وجاءت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، وإشراف الأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقد حصل طلاب جامعة حلوان على المراكز الآتية:

حيث حصل فريق الأمن السيبراني والمعلوماتي على المركز الأول.

كما حصل على المركز الثاني كل من فادي نبيل جبرة في فئة العزف الفردي المتخصص، ويوسف مصطفى يوسف في فئة مخرج طالب - العروض المسرحية الفردية المتخصصة.

كما حصل فريق جامعة حلوان على المركز الثانى في فئتي العزف الجماعي كلية التربية الموسيقية (متخصص) وايضا فريق جامعة حلوان فى الفنون الشعبية الجماعية ( متخصص)

وفي المركز الثالث، حصلت فرح سيد عبد الحي زكي فنون تشكيلية (تصوير ملون متخصص)، وشمس عبد التواب شعبان فنون تشكيلية (جرافيك متخصص)، ووعد محمد جلبي محمد في القصة القصيرة، وميرنا فؤاد محمد الصغير في العروض المسرحية الفردية (غير متخصص)، وفريق جامعة حلوان في العروض المسرحية الجماعية (متخصص)، ومحمد أسامة محمود في العروض المسرحية الفردية (متخصص)

كما حصل محمد علي أحمد عبد الفتاح على جائزة التميز لأفضل مؤدي حركة في الفنون الشعبية الفردية (متخصص).

وحصل أيضًا جورج عازر سعدي على جائزة أفضل عمل من تأليف الطلاب في العزف المتخصص، وسارة رأفت سيد محمد على جائزة أفضل ديكور في العروض المسرحية الفردية المتخصصة، وحسام إبراهيم سعد موسى على جائزة أفضل إضاءة في العروض المسرحية الفردية المتخصصة.