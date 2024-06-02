نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. بدء توزيع خطابات الندب على المشاركين بأعمال الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد في توزيع خطابات ندب الثانوية العامة علي المشاركين في اعمال امتحانات الثانوية العامة.

ومن المقرر أن تفتح وزارة التربية والتعليم، باب قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في اعمال امتحانات الثانوية العامة بداية من بعد غدا الثلاثاء، ولمدة يومان ستنتهي يوم الخميس القادم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي

- الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

-يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

- السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

- الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

- الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والإستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.