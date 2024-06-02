الأربعاء.. “الصحفيين” تعقد ندوة لمناقشة رواية "صيد الذئاب"

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أحمد جودة - القاهرة - تنظّم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة رواية "صيد الذئاب" تأليف الكاتبين الصحفيين، حسام أبوالعلا وأحمد شنب، وذلك يوم الأربعاء 5 يونيو الساعة السادسة والنصف مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع.

يشارك في الندوة المفكر والمحامي ثروت الخرباوي، والفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والدكتورة راندة رزق رئيس قسم الإعلام التربوي بجامعة القاهرة، وعضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور عوض الغباري أستاذ الأدب العربي والنقد بكلية الآداب جامعة القاهرة، والناقد الأدبي صالح شرف الدين، وتدير الندوة الإعلامية دينا حسين.