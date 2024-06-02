نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور "البلشي" و"الزناتي".. تسليم تأشيرات بعثة الصحفيين قبل سفرها للأراضي المُقدّسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، احتفالية لشرح مناسك الحج، وتسليم التأشيرات لبعثة النقابة المتوجّهة للأراضي المقدسة، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وحسين الزناتي وكيل النقابة، ورئيس لجنة الحج والعمرة.

واستضافت اللجنة خلال الاحتفالية، الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف؛ لشرح المناسك للزملاء، والرد على استفساراتهم، والتعرّف على تفاصيل البرنامج المُقرر خلال الرحلة.

وفي كلمته لهم، أعرب النقيب خالد البلشي عن جهود النقابة من خلال لجنة الحج والعمرة، في تقديم كل التيسيرات المتاحة لخدمة الزملاء خلال الرحلة، والعمل على راحتهم.

وأوضح حسين الزناتي، أن النقابة قد أنها إجراءات منح التأشيرات التي قررتها السفارة السعودية، لكل الزملاء الذين تقدّموا إليها لهذا العام، بالإضافة إلى الرحلة التي نظّمتها بنفسها بأسعار أقل بكثير، بالمقارنة بمثيلاتها من البرامج خارج النقابة.

في نهاية اللقاء، قام "الزناتي" بتسليم التأشيرات والهدايا الرمزية لحجاج بعثة النقابة، متمنيًا لهم العودة بسلامة الله إلى أرض الوطن.